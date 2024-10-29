Sarıyer - Niğde Belediyesi Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Sarıyer - Niğde Belediyesi ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 3. Tur maçında Sarıyer ile Niğde Belediyesi kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sarıyer - Niğde Belediyesi ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sarıyer - Niğde Belediyesi ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sarıyer - Niğde Belediyesi maçı 29 Ekim Salı günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...