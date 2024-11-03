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Mesut Özil ehliyet sınavına girdi!

Ülkemizde Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'in formasını terleten eski yıldız Mesut Özil motosiklet ehliyet sınavına girdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 19:17
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Mesut Özil ehliyet sınavına girdi!

Eski futbolcu Mesut Özil, Arnavutköy'de bulunan Taşoluk Trafik Eğitim Parkuru'nda A1 motosiklet ehliyeti almak için saat 10.45'te sınava girdi. Sınav kurulu, isim benzerliği olduğunu düşünürken, eski futbolcunun sınav saatinde alanda olmasıyla herkes şoke oldu. Özil'in motosiklet kullandığı ve parkurda girdiği sınav anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kariyerine Almanya'da başlayan ve Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de sergilediği performansla Real Madrid'e transfer olan Mesut Özil; Schalke 04, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir'de forma giydi.

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