Kardeş payı

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Trendyol Süper Lig 10. haftasında RAMS Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşılaştığı ile Eyüpspor ile berabere kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 06:50
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Avrupa macerasından ağır yaralı olarak lige dönen Çağdaş Atan'ın öğrencileri, ligde yeni olmasına rağmen başarılı bir performans ortaya koyan Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü konuk ekip Eyüpspor adına 28. dakikada Mame Thiam attı. Senegalli oyuncu, bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetmiş oldu. Başakşehir'in golünü 59. dakikada penaltıdan Jerome Opoku kaydetti. Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan Başakşehir 15 puana yükselirken, deplasmanda kazanamama serisi 4 maça çıkan Eyüpspor 16 puana ulaşmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir deplasmanda Konyaspor'a konuk olurken, Eyüpspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

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