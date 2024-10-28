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Haberler Futbol

Ballon d'Or ödülü sahibini buldu! İşte kazanan...

Ballon d'Or'un kazananı 28 Ekim akşamı gerçekleşen organizasyon ile birlikte açıklandı. İşte Paris'te ödülü teslim alan yıldız... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 01:03 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 01:04
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Ballon d'Or ödülü sahibini buldu! İşte kazanan...

Ballon d'Or'un kazananı 28 Ekim akşamı gerçekleşen organizasyon ile birlikte açıklandı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da adaylar arasında bulunduğu ödülü, Manchester City'de forma giyen 28 yaşındaki İspanyol yıldız Rodri kazandı.

REAL MADRİD KATILIM SAĞLAMADI

LaLiga devi Real Madrid, organizasyondan 1 ay önce Vinicius Junior'un ödülü kazandığını belirtmiş ve kutlamalara başlamıştı. Kulislerden sızan Rodri'nin kazanacağı iddiaları güçlenince İspanyol ekibi, törene katılmama kararı aldı.

Fabrizio Romano, Vinicius'un kazanamayacağını anladığı anda kulübün, Real Madrid'den tek bir temsilcinin bile katılım sağlamaması kararı aldığını açıklamıştı.

İŞTE RODRİ'NİN AÇIKLANDIĞI ANLAR

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