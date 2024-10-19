Al Ittihad - Al Qadisiya maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ittihad - Al Qadisiya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ittihad ile Al Qadisiya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ittihad - Al Qadisiya ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ittihad - Al Qadisiya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ittihad - Al Qadisiya maçı 18 Ekim Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.