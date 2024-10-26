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Kadınlar turu rövanşa bıraktı

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında konuk ettiği Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı. Apanaschenko'nun golüne Elif Keskin ile karşılşık verdik. Milli futbolcular, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle kollarında siyah bantla sahaya çıktı. 29 Ekim'de Moldova'da oynanacak rövanşta turu geçersek Belçika-Yunanistan galibiyle 2. turda karşılaşacağız.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Kadınlar turu rövanşa bıraktı
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında konuk ettiği Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı. Apanaschenko'nun golüne Elif Keskin ile karşılşık verdik. Milli futbolcular, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı nedeniyle kollarında siyah bantla sahaya çıktı. 29 Ekim'de Moldova'da oynanacak rövanşta turu geçersek Belçika-Yunanistan galibiyle 2. turda karşılaşacağız.
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