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Haberler Futbol

BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 27 Ekim Pazar günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 27 Ekim Pazar günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 09:44 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 10:00
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BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 27 Ekim Pazar günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Ekim Pazar günü hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

27 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13:30 Gaziantep - Konyaspor

16:00 Alanyaspor - Antalyaspor

19:00 Fenerbahçe - BB Bodrumspor

1. Lig (TRT Spor)

13:30 Bandırmaspor - Sakaryaspor

16:00 BB Erzurumspor - Ankara Keçiörengücü

16:00 Amed Sportif Faaliyetler - Pendikspor

19:00 Istanbulspor AS - Boluspor

Premier Lig

17:00 Chelsea - Newcastle United FC

17:00 Crystal Palace FC - Tottenham

17:00 West Ham United FC - Manchester United FC

19:30 Arsenal FC - Liverpool

LaLiga

16:00 Leganes - Celta de Vigo

18:15 Getafe - Valencia

20:30 Real Betis Sevilla - Atletico Madrid

23:00 Real Sociedad - CA Osasuna

Serie A

14:30 Parma - Empoli FC

17:00 Lazio Rome - Genoa GFC

17:00 AC Monza - Venezia FC

20:00 Inter Milano - Juventus Turin

22:45 ACF Fiorentina - AS Roma

Ligue 1

17:00 Olympique Lyon -Auxerre

19:00 OGC Nice - Monaco

19:00 Montpellier - Toulouse FC

19:00 Strasbourg Alsace - Nantes

22:45 Marsilya - Paris St. Germain

Bundesliga

17:30 Bochum - Bayern Münih

19:30 Union Berlin - Eintracht Frankfurt

21:30 FC Heidenheim - Hoffenheim

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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