BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽Bugün hangi maçlar var? 27 Ekim Pazar günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Ekim Pazar günü hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
27 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
16:00 Alanyaspor - Antalyaspor
19:00 Fenerbahçe - BB Bodrumspor
1. Lig (TRT Spor)
13:30 Bandırmaspor - Sakaryaspor
16:00 BB Erzurumspor - Ankara Keçiörengücü
16:00 Amed Sportif Faaliyetler - Pendikspor
19:00 Istanbulspor AS - Boluspor
Premier Lig
17:00 Chelsea - Newcastle United FC
17:00 Crystal Palace FC - Tottenham
17:00 West Ham United FC - Manchester United FC
19:30 Arsenal FC - Liverpool
LaLiga
16:00 Leganes - Celta de Vigo
18:15 Getafe - Valencia
20:30 Real Betis Sevilla - Atletico Madrid
23:00 Real Sociedad - CA Osasuna
Serie A
14:30 Parma - Empoli FC
17:00 Lazio Rome - Genoa GFC
17:00 AC Monza - Venezia FC
20:00 Inter Milano - Juventus Turin
22:45 ACF Fiorentina - AS Roma
Ligue 1
17:00 Olympique Lyon -Auxerre
19:00 OGC Nice - Monaco
19:00 Montpellier - Toulouse FC
19:00 Strasbourg Alsace - Nantes
22:45 Marsilya - Paris St. Germain
Bundesliga
17:30 Bochum - Bayern Münih
19:30 Union Berlin - Eintracht Frankfurt
21:30 FC Heidenheim - Hoffenheim
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