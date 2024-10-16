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Haberler Futbol

Manchester United'ın  Alex Ferguson kararına tepki!

Manchester United maliyetleri azaltma programı kapsamında Alex Ferguson'ın kulüp elçiliği görevine son verdi. Bu karar sonrası Eric Cantona'dan çok sert sözler geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 14:36
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Manchester United'ın  Alex Ferguson kararına tepki!

Eric Cantona, Manchester United yönetiminin Alex Ferguson'la ilgili aldığı kararın yanlış olduğunu söyledi.

Cantona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sir Alex Ferguson ölene kadar kulüpte istediğini yapabilmeli. Büyük bir saygısızlık. Bu tamamen skandal." ifadelerini kullandı.

Fransa'daki kariyerinin ardından 1992'de Leeds United'la İngiltere'ye adım atan Eric Cantona, aynı yıl Manchester United'a transfer olmuş ve 1997 yılına kadar forma giymişti.

NE OLMUŞTU?

Manchester United'a geçtiğimiz yıl ortak olan ve kulübün Futbol yönetimini üstlenen Jim Ratcliffe liderliğideki INEOS, maliyetleri azatlma programı kapsamında Alex Ferguson'ın kulüp elçiliği görevine son verdi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde Alex Ferguson'ın senelik 2 milyon sterline yakın bir ücret aldığı, sezon sonunda görevinden ayrılacağı belirtildi.

27 yıl boyunca Manchester United'ı çalıştıran Alex Ferguson 2013'te emekli oldu.

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