2026'ya THY ile gideceğiz

TFF ile Türk Hava Yolları 2024-2025 sezonu için sponsorluk anlaşmasına imza attı. THY, TFF'nin ulaşım sponsoru oldu. Anlaşma kapsamında Milli Takımlarımız bu sezon seyahatlerini THY ile gerçekleştirecek. THY Genel Yönetim Binası'nda gerçekleşen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz ile üst düzey yöneticiler katıldı.

TÜRK FUTBOLUNU UÇURACAĞIZ

Törende konuşan Başkan Hacıosmanoğlu, şunları söyledi: THY, ülkenin dünyada yetiştirdiği önemli bir marka. İnsanları havada uçuruyor. Biz de Türkiye Futbol Federasyonu olarak Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yerlere getirmek için Türk Hava Yollarını örnek alarak Türk futbolunu adil ve adaletli şekilde layık olduğu yere taşımak hedefimiz. Tabii bu süreçte bizi de birilerinin dünyanın her yerine taşıması lazım. 2026'da Amerika'da Dünya Kupası var. Uzak bir mesafe. Biz de oraya Türk Hava Yolları ile gidebiliriz.

MİLLİ TAKIM MİLLETİMİZİN GURURU

ZOR durumda olan bir federasyonu devraldık. Nasıl THY bizim gururumuzsa milli takım da Türk milletinin gururudur. Biz de bu sorumluluk bilinciyle THY'yi de kendimize örnek alarak Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak görevimiz. Türk Hava Yolları'nın daha da iyi yerlere ulaşarak dünyanın 1 numarası olmasını temenni ediyorum.