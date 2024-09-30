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Haberler Futbol

Muhteşem Kerem

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Benfica’da her maç adından söz ettirmeye devam ediyor. Portekiz ekibinde 4 maça çıkan yıldız isim, 3 gol, 2 asist yaparak kısa sürede parladı, kalitesini ispatladı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Muhteşem Kerem

Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede performansıyla alkışları topladı. Portekiz kulübüyle 4 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı yapan Kerem, toplamda 5 gole direkt etki etti. Benfica'ya kısa sürede alışan milli futbolcu, ülke basınında da dikkat çekmeyi sürdürüyor. 25 yaşındaki yıldız, 4 karşılaşmada 302 dakika süre aldı.

ORKUN'UN DESTEĞİ

Ligde Gil Vicente karşısında 5-1 kazanan Benfica'da takımının 2. golünü atan Kerem Aktürkoğlu, 68 dakika sahada kaldı. Portekiz'de yayın yapan A Bola, Kerem'in teknik direktör Bruno Lage'yi çok etkilediği, Orkun Kökçü'nün takımda olmasının da kendisine yardımcı olduğunu yazdı. Futebol Mais ise yıldız oyuncunun Benfica'da çok popüler olduğunu dile getirdi.

HARRY POTTER SEVİNCİ

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki gollerinden sonra yaptığı Harry Potter sevinci Portekiz'de de dikkat çekiyor. Benfica tribünleri Kerem ile özdeşleşen gol sevincine özel ilgi gösterip, tezahürat yapıyor.

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