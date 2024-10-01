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Haberler Futbol

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Ekim Salı bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 1 Ekim Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 08:12 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 08:20
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 1 Ekim Salı bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 EKİM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 1 Ekim Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

1 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Salzburg - Brest (TRT Spor)

19:45 Stuttgart - Sparta Prag (tabii Spor)

22:00 Arsenal - PSG (tabii Spor)

22:00 B. Leverkusen - Milan(tabii Spor)

22:00 B. Dortmund - Celtic (tabii Spor)

22:00 Barcelona - Young Boys (TRT Spor)

22:00 Inter - Kızılyıldız (tabii Spor)

22:00 PSV Eindhoven - Lisbon (tabii Spor)

22:00 S. Bratislava - Manchester City (tabii Spor)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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