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Haberler Futbol

Al-Nassr'dan çarpıcı Cristiano Ronaldo kararı! Tarihe geçebilir

Al-Nassr'da forma giyen 39 yaşındaki yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi temsilcisiyle sözleşmese yenileme görüşmelerine başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 14:35
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Al-Nassr'dan çarpıcı Cristiano Ronaldo kararı! Tarihe geçebilir

Dünya futbolunun en önemli isimleri arasında gösterilen 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 2023 yılı başında Al-Nassr'a imza atmıştı.

Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık kontrat yapan Portekizli yıldız, mukavelesinin son yılına girdi.

Ntvspor'un İtalyan basınından derlediği habere göre; Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

Haberde Ronaldo'nun futbola devam etmek ve 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediği vurgulandı.

Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nda yer alması halinde 6 farklı Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek.

Geride bıraktığımız sezon Suudi Arabistan Pro Lig'de çıktığı 31 maçta 35 gol atarak gol kralı olan Cristiano Ronaldo, bu sezon ise ligde 5 maça çıktıp 4 gollük katkı verdi.

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