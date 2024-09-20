BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Eylül Cuma bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Eylül Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

20 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Hatayspor - Bodrum FK (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 Erzurumspor FK - Esenler Erokspor (beIN Sports 2)

20:00 Manisa FK - Yeni Malatyaspor (TRT Spor)

LaLiga

22:00 Deportivo Alaves - Sevilla (S Sport, S Sport Plus)

Serie A

19:30 Cagliari - Empoli (S Sport 2, S Sport Plus)

21:45 Hellas Verona - Torino (S Sport Plus)

Ligue 1

21:45 Nice - Saint-Etienne (beIN Sports 4)

Bundesliga

21:30 Augsburg - Mainz 05 (beIN Sports 3)

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