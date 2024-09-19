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Haberler Futbol

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve ilk maçında gol kaydeden Kerem Aktürkoğlu için Portekiz ekibinden paylaşım geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 14:58
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Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Galatasaray'ın 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya gönderdiği Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibindeki serüvenine harika bir giriş yapmıştı.

Benfica ile ilk maçına Santa Clara karşısında çıkan Kerem Aktürkoğlu, iyi performansını bir de golle süslemişti.

Öte yandan Benfica bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor. Portekiz temsilcisi ilk hafta maçında Kızılyıldız deplasmanına çıkıyor.

Benfica'dan yapılan maç günü paylaşımında Kerem Aktürkoğlu'na da yer verilmesi dikkat çekti.

Milli futbolcunun bu akşamki Kızılyıldız maçında sahaya ilk 11'de çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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