Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Galatasaray'ın 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya gönderdiği Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibindeki serüvenine harika bir giriş yapmıştı.

Benfica ile ilk maçına Santa Clara karşısında çıkan Kerem Aktürkoğlu, iyi performansını bir de golle süslemişti.

Öte yandan Benfica bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor. Portekiz temsilcisi ilk hafta maçında Kızılyıldız deplasmanına çıkıyor.

Benfica'dan yapılan maç günü paylaşımında Kerem Aktürkoğlu'na da yer verilmesi dikkat çekti.

Milli futbolcunun bu akşamki Kızılyıldız maçında sahaya ilk 11'de çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.