Bayern Münih yenilgisi sonrası Dinamo Zagreb'de ayrılık!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, kendi sahasında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. Mücadelede toplamda 11 kez fileler havalandı. 9 - 2 biten karşılaşmada Dinamo Zagreb, üst üste bulduğu goller ile farkı bire indirdmişti. Ardından yediği goller ile kendine gelemeyen Hırvat ekip, deplasmanda hezimete uğradı.

Rekor farkla yenilen Zagreb'de ani bir gelişme yaşandı.

Hırvat ekip, yenilginin ardından teknik direktör Sergej Jakirovic'in görevine son verdi. Dinamo, Jakirovic'le çıktığı 60 maçın 41'inden galip ayrılmıştı. Ayrıca bu maçların 10'unda berabere kalınmış ve 9'unda mağlubiyet alınmıştı.

Yeni teknik direktör seçilene kadar Dinamo'yu Sandro Perković'in yönetmesine karar kılındı.