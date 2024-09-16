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Haberler Futbol

TFF'den flaş açıklama! "Bu duruşumuzdan taviz vermeden..."

Türk futbolunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak TFF'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 12:45 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 13:08
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TFF'den flaş açıklama! "Bu duruşumuzdan taviz vermeden..."

Türkiye Futbol Federasyonu son olarak dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Tüm spor kamuoyunun bildiği üzere, bu yola çıkarken futbol ailesine adaletli, ilkeli bir şekilde herkese eşit mesafede duracağımızı ve kardeşlik iklimini koruyacağımızı vurguladık.

Bu duruşumuzdan taviz vermeden yürümeye devam etmek ve Türk futbolunun marka değerini layık olduğu yere taşımak en temel hedefimizdir.

Göreve gelmemizle birlikte uzun zaman sonra oluşan güven ve umut iklimiyle beraber var olan beklentilerin farkındayız. Bu beklentileri doğal karşılamakla beraber sabırlı olunması önem arz etmektedir. Yönetim olarak, tüm paydaşlarla bir araya gelerek, iletilen beklentileri karşılamak adına samimiyetle ve kararlılıkla çalıştığımızı ifade etmek isteriz.

Özellikle belirtmek isteriz ki; Türk futbolunun kazananları, çok konuşanlardan ziyade çok çalışanlar ve bu doğrultuda iyi niyetle çaba sergileyenler olacaktır.

Herkesin ortak arzusu olan adalet, güven ve kardeşlik ikliminin tesisi, yalnızca bizim değil; hepimizin aynı zamanda futbol ailesine mensup her bir ferdin sorumluluk ve görev bilinci içerisinde hareket etmesini gerektirmektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu

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