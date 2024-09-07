Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'de bu kez Fatih Terim'le ilgili bir soru soruldu. Tecrübeli teknik adamın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı maç öncesi yaptığı soyunma odası konuşması, yarışmacıya soru olarak soruldu.

Soyunma odasındaki konuşma şu şekilde soruldu: Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı maç öncesinde Fatih Terim, kayıtlara geçen soyunma odası konuşmasında 'Bam' tam olarak hangi şekilde kullanmıştır.

Şıklarda ise şöyle sıralandı:

A: Bam bam

B: Bam bam bam

C: Bam bam bam bam

D: Bam bam bam bam bam

Doğru cevap ise C şıkkı "Bam bam bam bam" çıktı.