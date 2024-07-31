Haberler Futbol

UEFA'dan turnuvalarda flaş kura kararı!

UEFA, bu sezon yeni formatıyla oynanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde normal sezon kura çekimlerinin yazılım yardımıyla yapılacağını duyurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 16:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA'dan turnuvalarda flaş kura kararı!

UEFA, bu sezon yeni formatıyla oynanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde normal sezon kura çekimlerinin yazılım yardımıyla yapılacağını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 29-30 Ağustos'ta Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek kura çekiminde özel bir yazılım kullanılacak.

UEFA katsayısı sistemine göre takımlar, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde 4'er, Konferans Ligi'nde ise 6 torbaya ayrılacak.

Birinciden başlayıp dördüncü torbaya doğru devam edecek kura çekiminde takımlar, her torbadan 2'şer rakiple eşleşecek.

Yeni sistem, ülke koruması ve aynı ülkeden 2'den fazla kulübün eşleşememesi gibi kura kriterlerini gözetecek şekilde, eşleşmelerin herhangi bir çakışma yaşanmadan gelişigüzel gerçekleştirilmesini garanti altına alacak.

Yazılım ayrıca iç ve dış sahada oynanacak maçlara da karar verecek. Takvimde çakışma yaşanmaması amacıyla müsabaka tarihleri ve başlama saatleri 31 Ağustos'ta ilan edilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ FORMATI

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yeni formata göre takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilerek geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi.

Takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.

Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, son 16 turu için iki ayaklı play-off müsabakaları oynayacak.

Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde dört yeni kontenjandan biri, UEFA klasmanında 5. basamakta yer alan ülkenin yerel liginde 3. sırayı elde eden takıma gidecek. Bir takım da "Şampiyonlar Yolu"ndan gelerek yerel lig şampiyonları arasından turnuvaya katılacak.

Diğer iki kontenjan ise Avrupa kupalarında bir önceki sezon en iyi kolektif performansı gösteren ülkenin ekiplerine verilecek. Takımların önceki sezon Avrupa'da topladığı puanlar, temsil ettikleri ülkenin katılımcı sayısına bölünecek. Söz konusu puan hesaplamasında ilk ikiye giren ülkelerin yerel liglerinden Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanamayan temsilciler, bu iki kontenjanın sahibi olacak.

Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde de 36'şar ekipten oluşan benzer format uygulanacak.

Fred'in boşluğu dünya yıldızı ile doldurulacak!
Avcı konuşuyor | CANLI
DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta çifte ayrılık! Yeni adresleri belli oldu...
Başkan Erdoğan'dan İsmail Haniye için taziye mesajı: Kalleş suikastı lanetliyorum | İsrail'in estirdiği terör...
G.Saray'ın yıldızına Arda Turan kancası!
F.Bahçe'den Fred açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı konuşuyor | CANLI Avcı konuşuyor | CANLI 17:05
İşte 1. Lig'de ilk 5 haftanın programı! İşte 1. Lig'de ilk 5 haftanın programı! 16:53
UEFA'dan flaş kura kararı! UEFA'dan flaş kura kararı! 16:42
Erzik'ten Hacıosmanoğlu'na ziyaret Erzik'ten Hacıosmanoğlu'na ziyaret 16:12
Fred'in boşluğu dünya yıldızı ile doldurulacak! Fred'in boşluğu dünya yıldızı ile doldurulacak! 15:50
Chelsea'den kaleci takviyesi! 7 yıllık sözleşme... Chelsea'den kaleci takviyesi! 7 yıllık sözleşme... 14:53
Daha Eski
Kayserispor'da Bourabia için kritik karar! Kayserispor'da Bourabia için kritik karar! 14:39
Beşiktaş'ta 8 ayrılık birden! Beşiktaş'ta 8 ayrılık birden! 14:29
Lille Fenerbahçe maçına Rumen hakem! Lille Fenerbahçe maçına Rumen hakem! 14:10
Fırtına'da Avcı'nın doğum günü kutlandı Fırtına'da Avcı'nın doğum günü kutlandı 14:08
G.Saray'ın yıldızına Arda Turan kancası! G.Saray'ın yıldızına Arda Turan kancası! 13:58
İtalyanlar resmen açıkladı! "Beşiktaş'tan o ismi istiyoruz" İtalyanlar resmen açıkladı! "Beşiktaş'tan o ismi istiyoruz" 12:59