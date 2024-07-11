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Uruguay 0-1 Kolombiya MAÇ SONUCU - ÖZET | Davinson'lu Kolombiya Copa America'da finalde!

Uruguay ile Kolombiya, Copa America yarı finalinde kozlarını paylaştı. Bank of America Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0 kazanan Kolombiya, finale yükselen taraf oldu. Kolombiya'ya galibiyeti getiren golü 39. dakikada Lerma attı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 08:43
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Uruguay 0-1 Kolombiya MAÇ SONUCU - ÖZET | Davinson'lu Kolombiya Copa America'da finalde!

Copa America'da heyecan son sürat devam ediyor. Yarı final maçında Galatasaraylı Davinson Sanchez'in formasını giydiği Kolombiya, Uruguay ile karşılaştı.

Bank of America Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0 kazanan Kolombiya adını finale yazdırdı. Kolombiya'ya galibiyeti getiren golü 39. dakikada Lerma kaydetti.

Kolombiya'da Daniel Munoz 45+1. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Arjantin ile Kolombiya arasında oynanacak Copa America finali 15 Temmuz Pazartesi günü saat 03.00'da başlayacak.

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