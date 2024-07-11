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SON DAKİKA | Süper Kupa'nın yeri ve tarihi belli oldu!

TFF, Süper Kupa maçının 3 Ağustos günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 19:26 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 19:42
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SON DAKİKA | Süper Kupa'nın yeri ve tarihi belli oldu!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa karşılaşmasıyla ilgili TFF'den tarih ve stat açıklaması yapıldı.

TFF, Süper Kupa maçının 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' ifadeleri kullanıldı.

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