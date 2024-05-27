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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Galatasaray ve Beşiktaş...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Büyükekşi'nin sözleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 15:40
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Galatasaray ve Beşiktaş...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sözlerine sezonun bitmesiyla başlayan Mehmet Büyükekşi "Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı, Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik ederim. Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olan takımlarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Türk futbolunun hedefini açıklayan Mehmet Büyükekşi "UEFA sıralamasında 9. sıraya kadar yükseldik, kulüplerimizin başarısıyla inşallah daha da iyi yerlere geleceğiz. Milli Takım olarak hedefimiz EURO2032'de şampiyon olmak! Kadronun temellerini atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Real Madrid ile Dortmund arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi hakkında konuşan Mehmet Büyükekşi "Arda Güler ve Salih Özcan'a Şampiyonlar Ligi finali öncesinde başarılar diliyorum. Kupa bir Türk oyuncunun ellerinde yükselecek." açıklamasını yaptı.

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