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Teknik direktör Francesco Farioli Ajax'ın başına geçti!

Bir dönem ülkemizde Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştıran, geçtiğimiz sezonu Nice'te tamamlayan İtalyan teknik direktör Francesco Farioli, yeni sezonda Ajax'ı çalıştıracak. | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 20:44
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Teknik direktör Francesco Farioli Ajax'ın başına geçti!

Süper Lig'de bir dönem Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'da teknik direktörlük yapan Francesco Farioli, sezon başında Nice takımının başına geçmişti.

Fransız ekibinde sezonu 5. tamamlayan ve 34 maçta 55 puan toplayarak 1.61 ortalama tutturan İtalyan çalıştırıcının, önümüzdeki sezon görev alacağı takım ise belli oldu.

AJAX RESMEN AÇIKLADI!

John van 't Schip ile yollarını ayıran Ajax, yeni sezonda takımı Francesco Farioli'ye emanet edeceğini ve kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

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