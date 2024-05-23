Teknik direktör Francesco Farioli Ajax'ın başına geçti!

Süper Lig'de bir dönem Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'da teknik direktörlük yapan Francesco Farioli, sezon başında Nice takımının başına geçmişti.

Fransız ekibinde sezonu 5. tamamlayan ve 34 maçta 55 puan toplayarak 1.61 ortalama tutturan İtalyan çalıştırıcının, önümüzdeki sezon görev alacağı takım ise belli oldu.

AJAX RESMEN AÇIKLADI!

John van 't Schip ile yollarını ayıran Ajax, yeni sezonda takımı Francesco Farioli'ye emanet edeceğini ve kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.