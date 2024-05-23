İtalya'nin EURO 2024 geniş aday kadrosu açıklandı

İtalya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Luciano Spalletti, turnuva öncesi 30 kişiden oluşan geniş aday kadroyu belirledi.

Nihai kadroların 7 Haziran'a kadar UEFA'ya bildirileceği EURO 2024 öncesinde Lazio'nun santrforu Ciro Immobile ve Katar ekibi Al-Arabi'de oynayan Marco Verratti kadroya dahil edilmedi.

EURO 2024'te İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile B Grubu'nda mücadele edecek son şampiyon İtalya Milli Takımı'nın geniş aday kadrosuna çağrılan futbolcular şöyle:

Kaleci: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham)

Defans: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)

Orta saha: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolo Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino)

Forvet: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)