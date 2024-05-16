Panathinaikos'tan flaş Fatih Terim kararı! Yunan basınından ağır eleştiri

FATİH TERİM: SEZON SONUNDA ANLATACAĞIM Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim 4-1'lik PAOK yenilgisinin ardından çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim, "Golü çok geç bulduk. Üçüncü bölgede golü bulana kadar ilk başta çok iyi değildik. Bazı şeyleri doğru yaptık ama ne yazık ki bireysel hatalar yapmaya ve gol yemeye devam ediyoruz. Skor tabelasında geride olduğumuzda oyun olarak çok etkileniyoruz. Bunun bir açıklaması yok. Bazı şeyler gördük ama önce Olympiakos ile maçımız var, sonra da Aris ile finalimiz var. Bu sezonun sonunda Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek." ifadelerini kullandı.