Panathinaikos'tan flaş Fatih Terim kararı! Yunan basınından ağır eleştiri
Fatih Terim'in çalıştırdığı ve Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Turu 9. haftasında PAOK'a 4-1 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybetti. Farklı mağlubiyet sonrası Yunan ekibi tecrübeli teknik adam hakkında flaş bir karar aldı. İşte detaylar...
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Panathinaikos'un PAOK'a 4-1 mağlup olmasıyla birlikte Yunan basını, teknik direktör Fatih Terim'i ağır sözlerle eleştirdi.
BAŞKAN, BAŞKA HOCA GETİRME KARARI ALDI'
Yunan basınından Sportal'da yer alan o haberde, 'Birkaç gün önce Başkan Yiannis Alafouzos, baskıların ardından Fatih Terim'i gönderip yerine başka bir teknik direktörü getirme kararı aldı. Yöneticiler ve takımdakiler, aynı zamanda soyunma odasındaki atmosferi de biliyorlar. Birçok oyuncu artık Türk koça inanmıyor. Ve bazıları bunu sahadaki görüntüleriyle gösteriyor.
'HİÇBİR TEKNİK DİREKTÖR BU YÜKÜ İSTEMEDİ'
'Başkan Alafouzos bir çözüm aradı ancak bulamadı. Başka bir deyişle, ligde PAOK ve Olympic ile oynanan maçlarda ve tabii ki kupa finalinde takımı 'çalıştıracak' bir teknik direktör aradı. Ancak masaya gelenlerin hiçbiri, psikolojik olarak da çökmüş bir takımda bu yükü taşımaya istekli değildi.'
SDNA: 'TÜYLER ÜRPERTİCİ BİR UTANÇ'
SDNA'da yer alan haberde ise yine Terim için çarpıcı ifadeler kullanıldı. 'Çürüyen bir takımın üzücü fotoğrafı' başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi; 'Her yönden terk edilmiş bir takımın, durumun tek doğru tanımı olarak zaten felaketle 'damgalanmış' bir sezonda, üçüncü olmak ve bunun tadını çıkarmak için bir galibiyet için savaşacağı an geldi.
Tüyler ürpertici bir utanç. Sadece PAOK karşısındaki yenilgi için değil, 10 Panathinaikoslu'dan 9'u zaten bunu bekliyordu. Trefoil'deki genel tablo ve durum için. Sezona avantajlı başlayan bu takım, 2,5 yıldır devam eden' çabanın fişini çekmeye karar verdi ve hoca değişikliği kararı verdi. Boşluk, utanç, gariplik, camianın 14 yıldır nefret ettiği aynı durum.
AYRILIK KARARI!
Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos'in haberine göre; Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırma kararı aldı.
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