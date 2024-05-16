Haberler Futbol Panathinaikos'tan flaş Fatih Terim kararı! Yunan basınından ağır eleştiri

Panathinaikos'tan flaş Fatih Terim kararı! Yunan basınından ağır eleştiri

Fatih Terim'in çalıştırdığı ve Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Turu 9. haftasında PAOK'a 4-1 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybetti. Farklı mağlubiyet sonrası Yunan ekibi tecrübeli teknik adam hakkında flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 13:32
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Panathinaikos'tan flaş Fatih Terim kararı! Yunan basınından ağır eleştiri

Fatih Terim'in çalıştırdığı ve Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Turu 9. haftasında PAOK'a 4-1 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybetti.

Panathinaikos'tan flaş Fatih Terim kararı! Yunan basınından ağır eleştiri

Mağlubiyetin ardından Yunanistan'da eleştirilere maruz kalan Fatih Terim için sürpriz bir karar alındı.

Panathinaikos'tan flaş Fatih Terim kararı! Yunan basınından ağır eleştiri

FATİH TERİM: SEZON SONUNDA ANLATACAĞIM

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim 4-1'lik PAOK yenilgisinin ardından çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terim, "Golü çok geç bulduk. Üçüncü bölgede golü bulana kadar ilk başta çok iyi değildik. Bazı şeyleri doğru yaptık ama ne yazık ki bireysel hatalar yapmaya ve gol yemeye devam ediyoruz. Skor tabelasında geride olduğumuzda oyun olarak çok etkileniyoruz. Bunun bir açıklaması yok. Bazı şeyler gördük ama önce Olympiakos ile maçımız var, sonra da Aris ile finalimiz var. Bu sezonun sonunda Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek." ifadelerini kullandı.

Panathinaikos'tan flaş Fatih Terim kararı! Yunan basınından ağır eleştiri

Panathinaikos'un PAOK'a 4-1 mağlup olmasıyla birlikte Yunan basını, teknik direktör Fatih Terim'i ağır sözlerle eleştirdi.

Panathinaikos'tan flaş Fatih Terim kararı! Yunan basınından ağır eleştiri

BAŞKAN, BAŞKA HOCA GETİRME KARARI ALDI'

Yunan basınından Sportal'da yer alan o haberde, 'Birkaç gün önce Başkan Yiannis Alafouzos, baskıların ardından Fatih Terim'i gönderip yerine başka bir teknik direktörü getirme kararı aldı. Yöneticiler ve takımdakiler, aynı zamanda soyunma odasındaki atmosferi de biliyorlar. Birçok oyuncu artık Türk koça inanmıyor. Ve bazıları bunu sahadaki görüntüleriyle gösteriyor.

Panathinaikos'tan flaş Fatih Terim kararı! Yunan basınından ağır eleştiri

'HİÇBİR TEKNİK DİREKTÖR BU YÜKÜ İSTEMEDİ'

'Başkan Alafouzos bir çözüm aradı ancak bulamadı. Başka bir deyişle, ligde PAOK ve Olympic ile oynanan maçlarda ve tabii ki kupa finalinde takımı 'çalıştıracak' bir teknik direktör aradı. Ancak masaya gelenlerin hiçbiri, psikolojik olarak da çökmüş bir takımda bu yükü taşımaya istekli değildi.'

Panathinaikos'tan flaş Fatih Terim kararı! Yunan basınından ağır eleştiri

SDNA: 'TÜYLER ÜRPERTİCİ BİR UTANÇ'

SDNA'da yer alan haberde ise yine Terim için çarpıcı ifadeler kullanıldı. 'Çürüyen bir takımın üzücü fotoğrafı' başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi; 'Her yönden terk edilmiş bir takımın, durumun tek doğru tanımı olarak zaten felaketle 'damgalanmış' bir sezonda, üçüncü olmak ve bunun tadını çıkarmak için bir galibiyet için savaşacağı an geldi.

Panathinaikos'tan flaş Fatih Terim kararı! Yunan basınından ağır eleştiri

Tüyler ürpertici bir utanç. Sadece PAOK karşısındaki yenilgi için değil, 10 Panathinaikoslu'dan 9'u zaten bunu bekliyordu. Trefoil'deki genel tablo ve durum için. Sezona avantajlı başlayan bu takım, 2,5 yıldır devam eden' çabanın fişini çekmeye karar verdi ve hoca değişikliği kararı verdi. Boşluk, utanç, gariplik, camianın 14 yıldır nefret ettiği aynı durum.

Panathinaikos'tan flaş Fatih Terim kararı! Yunan basınından ağır eleştiri

AYRILIK KARARI!

Yunan gazeteci Giannis Chorianopoulos'in haberine göre; Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırma kararı aldı.

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