İspanya'da Arda Güler manşetlerde! Bir ilk yaşadı...
Son dakika spor haberleri... Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya'da damga vurmaya devam ediyor. Genç yetenek son oynanan Cadiz maçında sergilediği performansla göz doldurdu. Arda Güler, 65. dakikada oyundan alınırken Madrid taraftarları Arda'yı ayakta alkışladı. Milli futbolcu ayrıca bir ilki başardı.
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Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 51'de Brahim Diaz, 68'de Jude Bellingham ve 90+4'te Joselu kaydetti. Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, 65. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.
TARAFTARIN ARDA SEVGİSİ
Mücadelede 65. dakikada yerini Jude Bellingham'a bırakan Arda Güler, Bernabéu'yu bir kez daha ayağa kaldırdı. Arda Güler oyundan çıkarken tribünlerden büyük bir alkış tufanı koparken milli futbolcumuz da alkışla karşılık verdi.
İLK SEZONUNDA SİFTAH YAPTI
Hürriyet'te yer alan haberde sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu yaşadı.
Genç futbolcu, bu sezon Real Madrid ile ikinci kupasını kazandı. Eflatun beyazlılar, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'yı 4-1 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.
ARDA TURAN'DAN SONRA BİR İLK
Arda Güler, La Liga'da şampiyonluk yaşayan 4. Türk futbolcu oldu. En son bu sevinci Arda Turan 2015-16 sezonunda Barcelona'da yaşamıştı. Hamit Altıntop 2011-12, Nuri Şahin 2011-12, Arda Turan 2013-14 ve 2015-16 sezonlarında La Liga'da şampiyonluk yaşamıştı.
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