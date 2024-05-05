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İspanya'da Arda Güler manşetlerde! Bir ilk yaşadı...

Son dakika spor haberleri... Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya'da damga vurmaya devam ediyor. Genç yetenek son oynanan Cadiz maçında sergilediği performansla göz doldurdu. Arda Güler, 65. dakikada oyundan alınırken Madrid taraftarları Arda'yı ayakta alkışladı. Milli futbolcu ayrıca bir ilki başardı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 11:20
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İspanya'da Arda Güler manşetlerde! Bir ilk yaşadı...

La Liga'nin 34. haftasında Cadiz'i 3 golle mağlup eden Real Madrid, Barcelona'nın puan kaybetmesinin ardından şampiyon oldu.

İspanya'da Arda Güler manşetlerde! Bir ilk yaşadı...

Ligin bitimine 4 hafta kala zafere ulaşan Madrid ekibi, 36. şampiyonluğunu ilan etti.

İspanya'da Arda Güler manşetlerde! Bir ilk yaşadı...

ARDA GÜLER 11'DE OYNADI

Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

İspanya'da Arda Güler manşetlerde! Bir ilk yaşadı...

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 51'de Brahim Diaz, 68'de Jude Bellingham ve 90+4'te Joselu kaydetti. Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, 65. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

İspanya'da Arda Güler manşetlerde! Bir ilk yaşadı...

TARAFTARIN ARDA SEVGİSİ

Mücadelede 65. dakikada yerini Jude Bellingham'a bırakan Arda Güler, Bernabéu'yu bir kez daha ayağa kaldırdı. Arda Güler oyundan çıkarken tribünlerden büyük bir alkış tufanı koparken milli futbolcumuz da alkışla karşılık verdi.

İspanya'da Arda Güler manşetlerde! Bir ilk yaşadı...

İLK SEZONUNDA SİFTAH YAPTI

Hürriyet'te yer alan haberde sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu yaşadı.

İspanya'da Arda Güler manşetlerde! Bir ilk yaşadı...

Genç futbolcu, bu sezon Real Madrid ile ikinci kupasını kazandı. Eflatun beyazlılar, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'yı 4-1 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

İspanya'da Arda Güler manşetlerde! Bir ilk yaşadı...

ARDA TURAN'DAN SONRA BİR İLK

Arda Güler, La Liga'da şampiyonluk yaşayan 4. Türk futbolcu oldu. En son bu sevinci Arda Turan 2015-16 sezonunda Barcelona'da yaşamıştı. Hamit Altıntop 2011-12, Nuri Şahin 2011-12, Arda Turan 2013-14 ve 2015-16 sezonlarında La Liga'da şampiyonluk yaşamıştı.

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