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Yunanistan'da Fatih Terim'e tepki!

Son dakika spor haberleri... Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, şampiyonluk yarışında Aris'e 1-0 mağlup olarak büyük bir fırsatı geri çevirdi. Maçın ardından ise Yunan taraftarlar, Fatih Terim'e tepki gösterdi. Terim ayrıca maç esnasında hakem kararları sonrası adeta çılgına döndü.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 08:47
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Yunanistan'da Fatih Terim'e tepki!

Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda Aris'e 1-0 yenildi.

Apostolos Nikolaidis'de oynanan karşılaşmada Aris'in golü 2. dakikada Alvaro Zamora'dan geldi.

FIRSATI TEPTİ

AEK'nın PAOK'a yenildiği akşam Aris'e kaybeden Panathinaikos, zirvenin 4 puan gerisinde kaldı. Terim'in öğrencileri, Aris'i mağlup etmesi halinde puan farkını 1'e indirecekti.

Panathinaikos, Şampiyonluk Turu'nda PAOK'a konuk olacak ve Olympiakos'la evinde karşı karşıya gelecek.

PUAN DURUMU

1- AEK Atina - 75 puan

2- Panathinaikos - 71 puan

3- PAOK - 71 puan (-1)

4- Olympiakos - 70 puan (-1)

5- Aris - 52 puan

6- Lamia - 35 puan

TELEFONU YERE FIRLATTI

Yunanistan'dan Sport 24'ün haberine göre; Fatih Terim, maç esnasında çok sinirlendi ve elindeki telefonu yere fırlattı.

TERİM KISA KONUŞTU

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa kısa bir açıklama yapan Fatih Terim, "Büyük bir avantajı kaybettik. Maçta çok erken geriye düştük. Çok üzgünüm. Ligde dev bir avantajı kaybettik" dedi.

TARAFTAR YUHALADI

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamada bulunmak için saha içine giren Terim'i gören Panathinaikos taraftarlarından tepki geldi.

Yunan basınında SDNA'da yer alan veHürriyet'in derlediği habere göre maç sonunda stadyumda yaklaşık 1,000 ila 2,000 kişi kaldı ve Terim'in flaş röportaj için döndüğünü gördüklerinde, yuhalamalarla tepki gösterdiler.

Haberde; Panathinaikos taraftarlarının, şampiyonluktan uzaklaşılmasında 1 numaralı sorumlu olarak Fatih Terim'i gördüğü vurgulandı.

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