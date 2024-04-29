Arda Güler'e İngilliz talip! 50 Milyon Euro ödemeye hazırlar...
Son dakika spor haberleri... Ülkemizi Real Madrid'de forma giyerek temsil eden Arda Güler, Real Sociedad karşısında attığı golle İspanya'da manşetlere taşındı. Milli futbolcu için Ancelotti'nin gelecek sezon da Real Madrid'de kalacak açıklamasına rağmen İngiliz ekibi milli futbolcu için 50 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu iletti. İşte haberin son detayları...
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CARLO ANCELOTTI İDDİALARI YALANLAMIŞTI
İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'in gelecek sezon başka takıma kiralık gönderileceğine dair İspanyol basınında çıkan haberleri yalanlayarak Türk futbolcunun takımda kalacağını kaydetti.
Carlo Ancelotti, Arda Güler ile ilgili gelen sorulara "Hepsinin iyi oynadığına inanıyorum. Arda, Fran Garcia ve diğerleri. Sahada iyi bir oyun ve bağlılık ortaya koydular. Arda bir gol attı ve gelecekte bizim için çok önemli bir futbolcu olacak. Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak. Arda'nın olağanüstü bir yeteneği var. Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş baş aktör olarak sahneye çıkacaktır." yanıtını verdi.
YENİ İDDİALAR GELMEYE DEVAM EDİYOR
Ancelotti'nin Arda Güler'in önümüzdeki sezonda da Real Madrid'de devam edeceğini açıklamasına rağmen İspanyol basınından yeni iddialar gelmeye devam etti.
PREMIER LİG EKİBİ İLGİLENİYOR
Carlo Ancelotti'nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler için bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.
DEV BONSERVİS ÜCRETİ
Defansa Central'da yer alan ve Hürriyet'in derlediği habere göre İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Türk futbolcuya 50 milyon Euro'ya kadar bonservis ücreti ödemeye hazır. Haberde, Real Madrid'in transfer planlamasında Arda Güler'in de adından söz edilebileceği yazıldı.
Real Madrid forması ile bu sezon ligde 6 maçta toplamda 99 dakika sahada kalan Arda Güler, 2 gollük katkı sağladı.
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