Haberler Futbol Arda Güler'e İngilliz talip! 50 Milyon Euro ödemeye hazırlar...

Arda Güler'e İngilliz talip! 50 Milyon Euro ödemeye hazırlar...

Son dakika spor haberleri... Ülkemizi Real Madrid'de forma giyerek temsil eden Arda Güler, Real Sociedad karşısında attığı golle İspanya'da manşetlere taşındı. Milli futbolcu için Ancelotti'nin gelecek sezon da Real Madrid'de kalacak açıklamasına rağmen İngiliz ekibi milli futbolcu için 50 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu iletti. İşte haberin son detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 11:11
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Arda Güler'e İngilliz talip! 50 Milyon Euro ödemeye hazırlar...

La Liga'nın 33. haftasında oynanan Real Sociedad maçına ilk 11'de başlayan ve galibiyet golünü atan genç yıldız Arda Güler, İspanya'da gündem olurken iddialar ardı ardına geldi.

Arda Güler'e İngilliz talip! 50 Milyon Euro ödemeye hazırlar...

Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren, sakatlıklar nedeniyle formasından uzun süre uzak kalan ve sahalara döndükten sonra son 5 karşılaşmada forma şansı bulamayan ve ilk defa bir La Liga maçında ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, attığı golle başkent ekibine galibiyeti getirdi.

Arda Güler'e İngilliz talip! 50 Milyon Euro ödemeye hazırlar...

Türk yıldız, bu sezon La Liga'da 10 Mart'taki Celta Vigo maçından sonra Real Madrid formasıyla ikinci golünü Real Sociedad'a attı.

Arda Güler'e İngilliz talip! 50 Milyon Euro ödemeye hazırlar...

CARLO ANCELOTTI İDDİALARI YALANLAMIŞTI

İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'in gelecek sezon başka takıma kiralık gönderileceğine dair İspanyol basınında çıkan haberleri yalanlayarak Türk futbolcunun takımda kalacağını kaydetti.

Arda Güler'e İngilliz talip! 50 Milyon Euro ödemeye hazırlar...

Carlo Ancelotti, Arda Güler ile ilgili gelen sorulara "Hepsinin iyi oynadığına inanıyorum. Arda, Fran Garcia ve diğerleri. Sahada iyi bir oyun ve bağlılık ortaya koydular. Arda bir gol attı ve gelecekte bizim için çok önemli bir futbolcu olacak. Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak. Arda'nın olağanüstü bir yeteneği var. Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş baş aktör olarak sahneye çıkacaktır." yanıtını verdi.

Arda Güler'e İngilliz talip! 50 Milyon Euro ödemeye hazırlar...

YENİ İDDİALAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Ancelotti'nin Arda Güler'in önümüzdeki sezonda da Real Madrid'de devam edeceğini açıklamasına rağmen İspanyol basınından yeni iddialar gelmeye devam etti.

Arda Güler'e İngilliz talip! 50 Milyon Euro ödemeye hazırlar...

PREMIER LİG EKİBİ İLGİLENİYOR

Carlo Ancelotti'nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler için bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

Arda Güler'e İngilliz talip! 50 Milyon Euro ödemeye hazırlar...

DEV BONSERVİS ÜCRETİ

Defansa Central'da yer alan ve Hürriyet'in derlediği habere göre İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Türk futbolcuya 50 milyon Euro'ya kadar bonservis ücreti ödemeye hazır. Haberde, Real Madrid'in transfer planlamasında Arda Güler'in de adından söz edilebileceği yazıldı.

Real Madrid forması ile bu sezon ligde 6 maçta toplamda 99 dakika sahada kalan Arda Güler, 2 gollük katkı sağladı.

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