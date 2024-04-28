Haberler Futbol Porto'nun yeni başkanı Andre Villas-Boas oldu

Porto'nun yeni başkanı Andre Villas-Boas oldu

Son dakika spor haberleri...Adı ülkemizde teknik direktör konusunda Fenerbahçe ile de anılan Andre Villas-Boas Portekiz ekibi Porto'da kulüp başkanlığına seçildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 10:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Porto'nun yeni başkanı Andre Villas-Boas oldu

Portekiz ekibi Porto'da kulüp başkanlığına Andre Villas-Boas seçildi.

Kulübün sitesinde yer alan açıklamada, Dragao Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda, 46 yaşındaki Villas-Boas'ın 21 bin 489 oyla dört yıllığına başkan seçildiği kaydedildi.

1982 yılından bu yana kulübü yöneten mevcut başkan Jorge Nuno Pinto da Costa ise 5 bin 224 üyenin oyunu alabildi.

Andre Villas-Boas, teknik direktörlük kariyerinde Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit Saint-Petersburg, Shanghai SIPG ve Marsilya takımlarını çalıştırdı.

Villas-Boas, 2010-11 sezonunda Porto ile UEFA Avrupa Ligi, Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kırmızı kart kararı doğru mu? Aydınus yorumladı
Real Madrid'i uçurdu şimdi G.Saray'a geliyor!
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig gol krallığında tarihi sezon! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası...
İyi Parti'de Olağanüstü Kurultay: Yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oldu | GİK ve MDK üyeleri belirlendi | Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu
Kartal'a flaş sözler! "Böyle planlama mı olur?"
Herkes onu konuşuyor! Muslera'ya büyük övgü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Nisan
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Yaşasın Hafta Sonu
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Herkes onu konuşuyor! Muslera'ya büyük övgü Herkes onu konuşuyor! Muslera'ya büyük övgü 10:44
Porto'nun yeni başkanı Villas-Boas Porto'nun yeni başkanı Villas-Boas 10:44
İrfan Can Kahveci bir ilki başardı! Alex de Souza... İrfan Can Kahveci bir ilki başardı! Alex de Souza... 10:22
Kartal'a flaş sözler! "Böyle planlama mı olur?" Kartal'a flaş sözler! "Böyle planlama mı olur?" 10:09
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? 09:53
Rej Manaj için G.Saray açıklaması! Transfer... Rej Manaj için G.Saray açıklaması! Transfer... 09:46
Daha Eski
Maç sonu sert sözler! "F.Bahçe'yi 10 kişi oynattı" Maç sonu sert sözler! "F.Bahçe'yi 10 kişi oynattı" 09:20
Güç ve kalite farkı! Güç ve kalite farkı! 08:52
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Nisan BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Nisan 07:31
İsmail Kartal derbinin kırılma anını açıkladı! İsmail Kartal derbinin kırılma anını açıkladı! 00:16
Toroğlu'dan o isme sert sözler! "Bunlar futbol sahtekarı" Toroğlu'dan o isme sert sözler! "Bunlar futbol sahtekarı" 00:16
Kartal'dan flaş Dzeko açıklaması! Kartal'dan flaş Dzeko açıklaması! 00:16