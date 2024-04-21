Lamia 0-5 Panathinaikos (MAÇ SONUCU ÖZET)

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Lamia'yı 5-0 yendi.

Lamia Belediye Stadı'nda oynanan play-off altıncı hafta maçında Panathinaikos, 23. dakikada Benjamin Verbic ve 45. dakikada Anastasios Bakasetas'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Panathinaikos, maçın ikinci yarısında 54 ve 61. dakikalarda Fotis Ioannidis ve 57. dakikada Bakasetas'ın golleriyle 5-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Panathinaikos'ta milli futbolcu Samet Akaydın, maça ilk 11'de başladı ve 63 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla puanını 71 yapan Panathinaikos, maç fazlasıyla ilk sıraya yükseldi. Bir maçı eksik AEK, 69 puanda; iki maçı eksik PAOK, 67 puanda bulunuyor.