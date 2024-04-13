Haberler Futbol Golden Boy 2024 adayları açıklandı! Listede 3 Türk yıldız var

Golden Boy 2024 adayları açıklandı! Listede 3 Türk yıldız var

Tuttusport, merakla beklenen Golden Boy 2024 adaylarını açıkladı. Yer alan listede 3 Türk yıldız da yer aldı. İşte o futbolcularımız...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 13:52
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Golden Boy 2024 adayları açıklandı! Listede 3 Türk yıldız var

1- Lamine Yamal

Golden Boy 2024 adayları açıklandı! Listede 3 Türk yıldız var

2- Joao Neves

Golden Boy 2024 adayları açıklandı! Listede 3 Türk yıldız var

3- Alejandro Garnacho

Golden Boy 2024 adayları açıklandı! Listede 3 Türk yıldız var

4- Warren Zaïre-Emery

Golden Boy 2024 adayları açıklandı! Listede 3 Türk yıldız var

5- Leny Yoro

Golden Boy 2024 adayları açıklandı! Listede 3 Türk yıldız var

6- Savio

Golden Boy 2024 adayları açıklandı! Listede 3 Türk yıldız var

7- Kobbie Mainoo

Golden Boy 2024 adayları açıklandı! Listede 3 Türk yıldız var

8- Rico Lewis

Golden Boy 2024 adayları açıklandı! Listede 3 Türk yıldız var

9- Jorrel Hato

Golden Boy 2024 adayları açıklandı! Listede 3 Türk yıldız var

10- Arthur Vermeeren

Golden Boy 2024 adayları açıklandı! Listede 3 Türk yıldız var

16- Kenan Yıldız

Golden Boy 2024 adayları açıklandı! Listede 3 Türk yıldız var

48- Semih Kılıçsoy

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