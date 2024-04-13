Golden Boy 2024 adayları açıklandı! Listede 3 Türk yıldız var
Tuttusport, merakla beklenen Golden Boy 2024 adaylarını açıkladı. Yer alan listede 3 Türk yıldız da yer aldı. İşte o futbolcularımız...
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4- Warren Zaïre-Emery
5- Leny Yoro
6- Savio
7- Kobbie Mainoo
8- Rico Lewis
9- Jorrel Hato
10- Arthur Vermeeren
16- Kenan Yıldız
48- Semih Kılıçsoy
84- Yunus Emre Konak
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