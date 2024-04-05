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Arda Güler'e sürpriz teklif! Yeni takımı...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana istediği süreyi alamayan Arda Güler konusunda sürpriz bir takım devreye girdi. İşte transferdeki son gelişmeler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 16:38
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Arda Güler'e sürpriz teklif! Yeni takımı...

Real Madrid'e transfer olduğu geçtiğimiz yazdan bu yana önce sakatlıklarla boğuşan sonra ise forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler için transfer söylentileri çıkmaya devam ediyor.

Arda Güler'e sürpriz teklif! Yeni takımı...

İspanyol haber sitesi El Mira'da yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre; Real'de oynama fırsatı bulamayan Arda Güler, Sevilla'ya kiralık olarak gönderilebilir. Haberde Arda'nın İspanyol devinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ve teknik direktör Carlo Ancelotti'ye son derece kızgın olduğu ileri sürüldü.

Arda Güler'e sürpriz teklif! Yeni takımı...

19 yaşındaki futbolcunun, Real Madrid'de yedek kulübesinde kalarak kariyerinin sekteye uğramasını istemediği ve başka bir LaLiga takımına kiralık olarak gitmeyi memnuniyetle karşılayacağı iddia edildi.

Arda Güler'e sürpriz teklif! Yeni takımı...

Haber detayında, bu noktada Sevilla'nın devreye girdiği belirtilerek, Endülüs takımının sportif direktörü Victor Orta'nın, kalitesine hayran olduğu Arda Güler için kiralama teklifinde bulunacağı ifade edildi.

Arda Güler'e sürpriz teklif! Yeni takımı...

Arda, şu ana kadar Real Madrid 7 maçta forma giyebildi ve toplamda sadece 98 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu bu sürede 1 kez fileleri havalandırdı.


Arda Güler'e sürpriz teklif! Yeni takımı...

Haberde genç futbolcunun bu kadar az süre almasına taraftarların da tepki gösterdiği vurgulanarak "Real Madrid birçok maçta öne geçiyor, dolayısıyla Türk futbolcu birçok maçta skor üstünlüğünün sağlanmasının ardından oyuna girebilirdi. Ancak Carlo Ancelotti'nin aynı fikirde olmaması hem taraftarları hemde Arda'yı kızdırıyor" yorumu yapıldı.

Arda Güler'e sürpriz teklif! Yeni takımı...

Real Madrid'de fırsat bulamaması nedeniyle Arda Güler'in potansiyelinin boşa gitmesini istemeyen İspanyol kulübünün de Türk futbolcuyu kiralık göndermeye sıcak baktığı ve gelecek teklifleri kabul edebileceği öne sürüldü.

Bu arada Arda Güler'i Sevilla'nın haricinde Real Sociedad'ın da gündemine aldığı belirtildi.

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