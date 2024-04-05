Arda Güler'e sürpriz teklif! Yeni takımı...

Haber detayında, bu noktada Sevilla'nın devreye girdiği belirtilerek, Endülüs takımının sportif direktörü Victor Orta'nın, kalitesine hayran olduğu Arda Güler için kiralama teklifinde bulunacağı ifade edildi.

Haberde genç futbolcunun bu kadar az süre almasına taraftarların da tepki gösterdiği vurgulanarak "Real Madrid birçok maçta öne geçiyor, dolayısıyla Türk futbolcu birçok maçta skor üstünlüğünün sağlanmasının ardından oyuna girebilirdi. Ancak Carlo Ancelotti'nin aynı fikirde olmaması hem taraftarları hemde Arda'yı kızdırıyor" yorumu yapıldı.