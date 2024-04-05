Arda Güler'e sürpriz teklif! Yeni takımı...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana istediği süreyi alamayan Arda Güler konusunda sürpriz bir takım devreye girdi. İşte transferdeki son gelişmeler...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
19 yaşındaki futbolcunun, Real Madrid'de yedek kulübesinde kalarak kariyerinin sekteye uğramasını istemediği ve başka bir LaLiga takımına kiralık olarak gitmeyi memnuniyetle karşılayacağı iddia edildi.
Haber detayında, bu noktada Sevilla'nın devreye girdiği belirtilerek, Endülüs takımının sportif direktörü Victor Orta'nın, kalitesine hayran olduğu Arda Güler için kiralama teklifinde bulunacağı ifade edildi.
Arda, şu ana kadar Real Madrid 7 maçta forma giyebildi ve toplamda sadece 98 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu bu sürede 1 kez fileleri havalandırdı.
Haberde genç futbolcunun bu kadar az süre almasına taraftarların da tepki gösterdiği vurgulanarak "Real Madrid birçok maçta öne geçiyor, dolayısıyla Türk futbolcu birçok maçta skor üstünlüğünün sağlanmasının ardından oyuna girebilirdi. Ancak Carlo Ancelotti'nin aynı fikirde olmaması hem taraftarları hemde Arda'yı kızdırıyor" yorumu yapıldı.
Real Madrid'de fırsat bulamaması nedeniyle Arda Güler'in potansiyelinin boşa gitmesini istemeyen İspanyol kulübünün de Türk futbolcuyu kiralık göndermeye sıcak baktığı ve gelecek teklifleri kabul edebileceği öne sürüldü.
Bu arada Arda Güler'i Sevilla'nın haricinde Real Sociedad'ın da gündemine aldığı belirtildi.
DİĞER