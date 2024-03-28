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EMS Yapı Sivasspor: 3 - Sivas Dört Eylül (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hazırlık Maçı

Hazırlık maçında TFF 3. Lig ekiplerinden Sivas Dört Eylül'ü konuk eden EMS Yapı Sivasspor, rakibini 3-0 mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 18:42
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EMS Yapı Sivasspor: 3 - Sivas Dört Eylül (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hazırlık Maçı
- EMS Yapı Sivasspor: 3 - Sivas Dört Eylül Futbol AŞ: 0

SİVAS (AA) - EMS Yapı Sivasspor, milli arada TFF 3. Lig ekiplerinden Sivas Dört Eylül Futbol AŞ ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı.

Sivasspor Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Ankara bölgesi hakemlerinden Burak Olcar yönetirken, yardımcılıklarını ise Azad İlhan ve Faruk Yağlı yaptı.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hazırlık maçında Nikolic, Alaaddin Okumuş, Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa, Yusuf Çağlar Kefkir, Erdem Güleç, Mijo Caktas, Kerem Atakan Kesgin, Burak Kapacak, Emre Gökay, N'Jie ilk 11'ini sahaya sürdü.

Kırmızı-beyazlı takımın gollerini 9. dakikada Emre Gökay, 63. dakikada penaltıdan N'Jie ve 67. dakikada Alaaddin Okumuş kaydetti.

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