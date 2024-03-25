Haberler Futbol Galler - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 play-off

Galler - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 play-off

EURO 2024 Play-off heyecanı sürüyor. Galler ile Polonya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galler - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 13:55 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 14:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galler - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 play-off

Galler - Polonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa Şampiyonası play-off turu maçları heyecanı başlıyor. Galler ile Polonya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galler - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALLER - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galler - Polonya maçı 26 Mart Salı günü saat 22:45'te oynanacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
İşte Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sının yeni sevgilisi Giray! Sıla Türkoğlu’nun yeni partneri bakın kim çıktı! Meğer usta oyuncunun oğluymuş…
Başkan Erdoğan'dan Tokat Mitinginde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Ada'da flaş yorum! Tarihin en kötülerinden biri"
Okan Buruk G.Saray'dan ayrılıyor mu?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ukrayna - İzlanda maçı ne zaman?
Almanya - Hollanda maçı ne zaman?
Az önce deprem mi oldu? 25 Mart AFAD, Kandilli son depremler listesi
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ada'da flaş yorum! Tarihin en kötülerinden biri" Ada'da flaş yorum! Tarihin en kötülerinden biri" 13:05
Beşiktaş scout ekibine 2 takviye! Beşiktaş scout ekibine 2 takviye! 12:28
Almanya - Hollanda maçı ne zaman? Almanya - Hollanda maçı ne zaman? 12:16
Flaş Türkiye yorumu! "EURO 2024'te..." Flaş Türkiye yorumu! "EURO 2024'te..." 11:58
A Milli Futbol Takımı Avusturya karşısında! A Milli Futbol Takımı Avusturya karşısında! 11:52
Gürcistan - Yunanistan maçı ne zaman? Gürcistan - Yunanistan maçı ne zaman? 11:51
Daha Eski
Macaristan - Kosova maçı ne zaman? Macaristan - Kosova maçı ne zaman? 11:26
Nelsson'dan Napoli açıklaması! Transfer... Nelsson'dan Napoli açıklaması! Transfer... 11:23
İngiltere - Belçika maçı ne zaman? İngiltere - Belçika maçı ne zaman? 11:21
Fırtına'da Pepe bekleneni veremedi! Fırtına'da Pepe bekleneni veremedi! 11:17
O gerçek ortaya çıktı! Yönetimden flaş Mertens hamlesi O gerçek ortaya çıktı! Yönetimden flaş Mertens hamlesi 10:58
"Beni en çok zorlayan isimler..." "Beni en çok zorlayan isimler..." 10:21