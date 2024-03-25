Galler - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 play-off

Galler - Polonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa Şampiyonası play-off turu maçları heyecanı başlıyor. Galler ile Polonya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Galler - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALLER - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galler - Polonya maçı 26 Mart Salı günü saat 22:45'te oynanacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.