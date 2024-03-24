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Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Milli maç izle

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 öncesinde hazırlık maçında Avusturya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 14:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 14:00
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Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Milli maç izle

Avusturya - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

A Milli Futbol Takımı'mız ile Avusturya, EURO 2024 öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avusturya - Türkiye maçı 26 Mart Salı günü saat 22:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

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