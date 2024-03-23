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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 23 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '23 Mart hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 23 Mart Cumartesi 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 10:00
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 23 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Mart Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Avrupa U19 Şampiyonası

14:30 Almanya U19 - Romanya U19

17:30 Türkiye U19 - Hırvatistan U19

Hazırlık - Ülkeler

15:00 Zambiya - Zimbabve

18:00 Malavi - Kenya

19:00 Fildişi Sahili - Benin

20:00 Slovakya - Avusturya

20:00 İrlanda - Belçika

22:00 İngiltere - Brezilya

22:00 Danimarka - İsviçre

23:00 Fransa - Almanya

23:00 Tunus - Hırvatistan

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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