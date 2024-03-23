BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 23 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Mart Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Avrupa U19 Şampiyonası 14:30 Almanya U19 - Romanya U19 17:30 Türkiye U19 - Hırvatistan U19

Hazırlık - Ülkeler 15:00 Zambiya - Zimbabve 18:00 Malavi - Kenya 19:00 Fildişi Sahili - Benin 20:00 Slovakya - Avusturya 20:00 İrlanda - Belçika 22:00 İngiltere - Brezilya 22:00 Danimarka - İsviçre 23:00 Fransa - Almanya 23:00 Tunus - Hırvatistan

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...