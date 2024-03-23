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9 yıl ceza alan Robinho hapiste
İtalya'da bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezasını ülkesinde çekmesi gerektiğine karar verilen Brezilyalı Robinho tutuklandı. Türkiye'de Sivasspor ve Başakşehir'de de oynayan Robinho'nun temyiz başvurusu sonuçlanana kadar tutuklanmasının durdurulması talebi reddedildi. 40 yaşındaki Robinho, Santos'taki evinde yakalandı.
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