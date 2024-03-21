Yunanistan - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 play-off

Yunanistan - Kazakistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa Şampiyonası play-off turu maçları heyecanı başlıyor. Yunanistan ile Kazakistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Yunanistan - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YUNANİSTAN - KAZAKİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yunanistan - Kazakistan maçı 21 Mart Perşembe günü saat 22:45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.