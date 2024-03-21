Haberler Futbol TRANSFER HABERLERİ: Nemanja Maksimovic resmen Panathinaikos'ta! Fatih Terim...

TRANSFER HABERLERİ: Nemanja Maksimovic resmen Panathinaikos'ta! Fatih Terim...

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunanistan'ın Panathinaikos takımı, Getafe'den Nemanja Maksimovic'i transfer ettiğini ve 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 14:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ: Nemanja Maksimovic resmen Panathinaikos'ta! Fatih Terim...

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, İspanya'nın Getafe takımından Sırp futbolcu Nemanja Maksimovic'i renklerine bağladı.

Panathinaikos Kulübü, takımıyla sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek Maksimovic ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

Slovenya'da Domzale, Kazakistan'da Astana, İspanya'da Valencia formaları giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018'de Getafe'ye transfer oldu. Getafe kariyerinde 213 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 9 gol kaydetti.

Maksimovic, Sırbistan Milli Takımı'nda ise 48 kez görev yaptı.

DİĞER
8 yıllık evlilik sürpriz bir şekilde bitti! Oyuncu Mesut Akusta ile Şafak Özbir sessiz sedasız boşandı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalar: Emeklilere promosyon müjdesi
Ferdi'ye komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı
Icardi'ye dünya devi talip oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye U21 - İtalya U21 maçı ne zaman?
Türkiye U21 - Gürcistan U21 maçı saat kaçta?
MSÜ KAÇ SIRALAMA İLE ALIYOR 2024? MSÜ taban puanları
FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM | 1 Dolar kaç TL oldu? 21 Mart Perşembe Döviz kuru
MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRDI SON DAKİKA | Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı açıklandı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF "Hakem Analiz Uygulaması"nı başlattı TFF "Hakem Analiz Uygulaması"nı başlattı 14:42
Fatih Terim'li Pana'dan orta sahaya takviye! Fatih Terim'li Pana'dan orta sahaya takviye! 14:39
Avusturya - Türkiye maçının hakemi açıklandı! Avusturya - Türkiye maçının hakemi açıklandı! 13:36
F.Bahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu... F.Bahçe'de yabancı sorunu! En az 6 futbolcu... 13:21
Avukatlardan tutuklamalara 'siyah çelenk'li tepki Avukatlardan tutuklamalara 'siyah çelenk'li tepki 13:17
Szymanski'ye yeni talip! Bu hamle çok konuşulur Szymanski'ye yeni talip! Bu hamle çok konuşulur 13:13
Daha Eski
Türkiye U21 - Gürcistan U21 maçı saat kaçta? Türkiye U21 - Gürcistan U21 maçı saat kaçta? 13:03
Mehmet Topal down sendromlu bireyler için iftar verdi Mehmet Topal down sendromlu bireyler için iftar verdi 10:25
Advocaat'tan Türkiye'ye büyük övgü! Advocaat'tan Türkiye'ye büyük övgü! 10:34
Kartal'ın kayıp yıldızı! Eski günlerine dönemedi Kartal'ın kayıp yıldızı! Eski günlerine dönemedi 10:54
Cebelitarık - Litvanya maçı ne zaman? Cebelitarık - Litvanya maçı ne zaman? 11:09
Ferdi'ye komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı Ferdi'ye komik teklif! Önerilen rakam şaşırttı 11:16