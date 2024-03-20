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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 20 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '20 Mart hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 20 Mart Çarşamba 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 08:20 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 08:30
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 20 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Mart Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Çeyrek Final

20:45 Hacken (K) - PSG (K)

23:00 Brann (K) - Barcelona (K)

Avrupa U19 Şampiyonası - Eleme Elit Tur Grup 6

14:30 Türkiye U19 - Romanya U19

17:30 Hırvatistan U19 - Almanya U19

Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeler - Ön Eleme Turu

19:00 Somali - Esvatini

Hazırlık - Ülkeler

22:45 San Marino - Saint Kitts ve Nevis

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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