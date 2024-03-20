BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 20 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Mart Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Çeyrek Final
20:45 Hacken (K) - PSG (K) 23:00 Brann (K) - Barcelona (K)
20:45 Hacken (K) - PSG (K)
23:00 Brann (K) - Barcelona (K)
Avrupa U19 Şampiyonası - Eleme Elit Tur Grup 6
14:30 Türkiye U19 - Romanya U19 17:30 Hırvatistan U19 - Almanya U19
14:30 Türkiye U19 - Romanya U19
17:30 Hırvatistan U19 - Almanya U19
Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeler - Ön Eleme Turu
19:00 Somali - Esvatini
19:00 Somali - Esvatini
Hazırlık - Ülkeler
22:45 San Marino - Saint Kitts ve Nevis
22:45 San Marino - Saint Kitts ve Nevis
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