2024'ün en iyi 50 genç yeteneği! Kenan Yıldız ve Arda Güler...

2024 yılının en iyi genç yetenekleri listesi açıklandı. Goal'ün derlediği ve 1 Ocak 2005'ten sonra doğan futbolcuların yer aldığı listede Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 10 sırada yer aldı. 1- Lamine Yamal (Barcelona) 2- Endrick (Palmeiras - Real Madrid) 3- Warren Zaire-Emery (PSG) 4- Mathys Tel (Bayern Münih) 5- Arda Güler (Real Madrid) 6- Vitor Roque (Barcelona) 7- Kobbie Mainoo (Manchester United) 8- Kenan Yıldız (Juventus) 9- Claudio Echeverri (Manchester City - River Plate) 10- Leny Yoro (Lille)