Haberler Futbol 2024'ün en iyi 50 genç yeteneği! Kenan Yıldız ve Arda Güler...

2024'ün en iyi 50 genç yeteneği! Kenan Yıldız ve Arda Güler...

Son dakika spor haberleri... 2024 yılının en iyi 50 genç yeteneğinin yer aldığı liste yayınlandı. Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız listenin ilk 10 sırasında yer aldı. İşte o oyuncular...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 12:54 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 12:56
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2024'ün en iyi 50 genç yeteneği! Kenan Yıldız ve Arda Güler...

2024 yılının en iyi genç yetenekleri listesi açıklandı. Goal'ün derlediği ve 1 Ocak 2005'ten sonra doğan futbolcuların yer aldığı listede Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 10 sırada yer aldı.

2024'ün en iyi 50 genç yeteneği! Kenan Yıldız ve Arda Güler...

1- Lamine Yamal (Barcelona)

2024'ün en iyi 50 genç yeteneği! Kenan Yıldız ve Arda Güler...

2- Endrick (Palmeiras - Real Madrid)

2024'ün en iyi 50 genç yeteneği! Kenan Yıldız ve Arda Güler...

3- Warren Zaire-Emery (PSG)

2024'ün en iyi 50 genç yeteneği! Kenan Yıldız ve Arda Güler...

4- Mathys Tel (Bayern Münih)

2024'ün en iyi 50 genç yeteneği! Kenan Yıldız ve Arda Güler...

5- Arda Güler (Real Madrid)

2024'ün en iyi 50 genç yeteneği! Kenan Yıldız ve Arda Güler...

6- Vitor Roque (Barcelona)

2024'ün en iyi 50 genç yeteneği! Kenan Yıldız ve Arda Güler...

7- Kobbie Mainoo (Manchester United)

2024'ün en iyi 50 genç yeteneği! Kenan Yıldız ve Arda Güler...

8- Kenan Yıldız (Juventus)

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