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FIFA'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması!

FIFA, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonunda çıkan olaylarla ilgili açıklama yayınladı. | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 11:19
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FIFA'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu ve olaylı maçı 3-2 kazanmasını bildi. Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası ortalık karıştı.

FIFA'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması!

Fenerbahçeli futbolcular sevinirken sahaya Trabzonspor taraftarları girdi. Yaşanan olaylardan sonra Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Giovanni Infantino, konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklama şu şekilde...

FIFA'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması!

"Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından tanık olunan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Bunların saha içinde ya da dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur.

FIFA'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması!

Bunu daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim - futbolda istisnasız tüm oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki pek çok insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende ve emniyette olmalıdır.

FIFA'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı açıklaması!

İlgili makamları bu hususa her düzeyde riayet edilmesini sağlamaya ve Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını sağlamaya çağırıyorum."

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