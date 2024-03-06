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Al Shabab Riyadh - Al Feiha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 23. hafta maçında Al Shabab Riyadh ile Al Feiha karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Shabab Riyadh - Al Feiha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 11:53 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 12:10
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Al Shabab Riyadh - Al Feiha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Shabab Riyadh - Al Feiha maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Shabab Riyadh ile Al Feiha karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Shabab Riyadh - Al Feiha ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL SHABAB RIYADH - AL FEIHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Shabab Riyadh - Al Feiha maçı 7 Mart Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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