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Messi’den siftah

ABD’de MLS’te Messi’li İnter Miami, deplasmanda LA Galaxy’le 1-1 berabere kaldı. Dünyaca ünlü Arjantinli yıldız, beraberliği getiren golü atıp bu sezon siftah yaptı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 06:50
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Messi’den siftah

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nin (MLS) ikinci haftasında Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin forma giydiği İnter Miami, deplasmanda LA Galaxy ile 1-1 berabere kaldı. Dignity Health Sports Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Dejan Joveljic'in 75'te attığı golle 1-0 öne geçti. Busquets, Suarez, Alba ve Yedlin gibi isimlerin de görev yaptığı Inter Miami, bu gole 90+2'de Lionel Messi ile cevap verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

ALBA KARDEŞLİĞİ

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Los Angeles Galaxy ağlarını havalandırarak bu sezon ilk golünü atmayı başardı. Messi'nin attığı golde asist yapan ise Barcelona'dan eski takım arkadaşı İspanyol yıldız Alba oldu. Messi-Alba ikilisi, aynı Barcelona günlerindeki gibi müthiş paslaşmalarla şık bir gole imza attı. Los Angeles ekibinde Puig, 13. dakikada penaltı kaçırdı, Marcos Delgado ise karşılaşmanın 88. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

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