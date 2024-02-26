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TFF heyeti EURO 2024'te konaklanacak otelde incelemelerde bulundu

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) çeşitli departmanlarında görev yapan profesyonellerden oluşan bir heyet, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi A Milli Takım'ın Almanya'da merkez kamp yeri olarak kullanacağı Sporthotel Fuchsbahtal'da iki gün süren incelemelerde bulundu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 16:01
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TFF heyeti EURO 2024'te konaklanacak otelde incelemelerde bulundu

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) çeşitli departmanlarında görev yapan profesyonellerden oluşan bir heyet, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi A Milli Takım'ın Almanya'da merkez kamp yeri olarak kullanacağı Sporthotel Fuchsbahtal'da iki gün süren incelemelerde bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, milli takımlar, seyahat ve konaklama, stadyum ve güvenlik, pazarlama, kurumsal iletişim, bilgi işlem departmanlarına mensup personel ve çim uzmanının yer aldığı ekip, otel yetkilileriyle toplantılar yaptı. Görüşmelerde Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino da yer aldı.

Alman polisi de Hannover Havalimanı'nda Türk Hava Yolları ve havaalanı yetkilileriyle birlikte A Milli Takım kafilesinin yolculuğuna ilişkin bir toplantı düzenledi. Havalimanı ve otelde yapılan toplantılara Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya ve beraberindeki heyet ile Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkan Yardımcısı Volkan Sazak katıldı.

Sporthotel Fuchsbahtal'ın sahibi ve işleticisi konumunda bulunan Aşağı Saksonya Eyalet Futbol Federasyonu'nun başkanlığını yürüten Ralph-Uwe Schaffert, Türkiye Milli Takımı'nı ağırlamaktan büyük memnuniyet ve gurur duyduklarını ifade etti. TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar Departmanı Direktörü Buğra İmamoğulları, Schaffert'e konukseverliği için teşekkür ederek kendisine A Milli Takım forması hediye etti.

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