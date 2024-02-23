Komşu'yu fethetti

Geçtiğimiz aralık ayında Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim, Yunan deviyle tarih yazmaya başladı... Ligde liderin 1 puan gerisinde 3. sırada yer alan Panathinaikos, kupada adını finale yazdırdı. İlk maçta Paok'u 1-0 yenen Fatih Terim'in öğrencileri, rövanşta son derece dramatik bir sonla finale yükseldi. Razvan Lucescu'nun Paok'u 1-0 kazanarak maçı uzatmalara taşıdı.

SAMATTA KAÇIRDI

Uzatma dakikalarında 2-0 geri düşen Panathinaikos, 120+9'da Limnios'la 2-1'i buldu. Penaltılarda üç kurtarış yapan Dragowski, 6-5'lik zaferle Panathinaikos'a finali getirdi. Paok'ta eski F.Bahçeli Samatta, son penaltıyı kaçırdı. Yunanistan'da taraftarın sevgilisi olan Terim maç sonunda, "Kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirsin. Ortada bir kupa varsa talibiz" açıklamasıyla gönülleri fethetti.