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Brezilya'da skandal olay
Brezilya'da Recife- Fortaleza maçı sonrasında skandal bir olay yaşandı. Taraftarlar Fortaleza takım otobüsüne saldırı düzenledi. Patlayıcı madde, taş ve sopaların kullanıldığı saldırı sonucunda başına 6 futbolcu hastaneye kaldırıldı. Fortazela Başkanı Marcelo Paz, suçlular bulunana kadar maçlara çıkmama kararı aldıklarını belirtti. Paz, "Escobar'ın 13 dikişi var. Oyuncular iyileşene ve sorumlular ceza alana kadar maça çıkmamaktan yanayım. Bu adeta bir cinayet girişimiydi" ifadelerini kullandı.
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