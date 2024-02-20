BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 20 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 ŞUBAT SALI | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 23:00 PSV Eindhoven - Borussia Dortmund (TV 8,5) 23:00 Inter - Atletico Madrid (EXXEN)

Premier Lig 22:30 Manchester City - Brentford

Championship 22:45 Southampton - Hull City 22:45 Ipswich Town - Rotherham United 22:45 Plymouth Argyle - West Bromwich 22:45 Cardiff City - Blackburn Rovers

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