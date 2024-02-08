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TRANSFER HABERLERİ | Eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo Real Valladolid'de!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid, bir dönem Beşiktaş formasını terleten İspanyol golcü Alvaro Negredo'yu kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 16:14
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TRANSFER HABERLERİ | Eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo Real Valladolid'de!

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ekiplerinden Real Valladolid, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Alvaro Negredo'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki golcü futbolcuyla sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerinde Sevilla, Manchester City ve Valencia gibi takımların formasını giyen İspanyol futbolcu, Beşiktaş'ta 2017-2018 sezonunda görev yaptı.

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