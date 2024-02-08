TRANSFER HABERLERİ | Eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo Real Valladolid'de!

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ekiplerinden Real Valladolid, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Alvaro Negredo'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki golcü futbolcuyla sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerinde Sevilla, Manchester City ve Valencia gibi takımların formasını giyen İspanyol futbolcu, Beşiktaş'ta 2017-2018 sezonunda görev yaptı.