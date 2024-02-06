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Bayer Leverkusen 3-2 Stuttgart | MAÇ SONUCU - ÖZET

Almanya Bundesliga'da fırtına gibi esen Bayer Leverkusen, Almanya Kupası çeyrek final maçında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Leverkusen 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 01:03
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Bayer Leverkusen 3-2 Stuttgart | MAÇ SONUCU - ÖZET

Almanya Kupası çeyrek finalinde Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile Sebastian Hoeness'in yönetimindeki Stuttgart karşı karşıya geldi.

Mücadelede 1-0 geriye düşen Bayer Leverkusen rakibini 3-2 mağlup etti.

Bayer Leverkusen'in diğer gollerini 50. dakikada Robert Andrich ve 66. dakikada Amine Adli ve 90. dakikada Tah kaydetti.

Stuttgart'ın golleri 11. dakikada Waldemar Anton ve 58. dakikada Chris Führich'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen adını yarı finale yazdırırken, Stuttgart kupaya veda etti.

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