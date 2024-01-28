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Mahkeme VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek

Son dakika spor haberi: Belçika'da oynanan Anderlecht-Genk maçında VAR incelemesi sonrası iptal edilen penaltı yargı taşındı. Yargı, Genk'i haklı bularak maçın tekrar oynanmasına karar verdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 19:11
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Mahkeme VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek

Belçika'da oynanan Anderlecht-Genk mücadelesinde VAR incelemesi sonrası iptal edilen penaltı yargıya taşındı. Sabah'ın derlediği habere göre; mahkeme dünya futbolunda emsal olacak bir karar açıkladı ve maçın tekrar edilmesine hükmetti. Karşılaşmanın 23. dakikasında Genk'in kullandığı penaltıda topun başına geçen Bryan Heynen'in şutu kaleciden döndü.

MAÇ TEKRAR OYNANACAK

Ardından takım arkadaşı Sor topu filelere gönderirken, VAR incelemesi sonrası Sor'un ceza sahasına erken girdiği kanaatine varıldı ve gol iptal edildi. Maçın 70. dakikasında Genk öne geçti ancak Anderlecht 74 ve 90. dakikada bulduğu gollerle sahadan 2-1 önde ayrıldı.

Genk, iptal edilen gol için suç duyurusunda bulunarak konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme, Genk'in itirazını değerlendirdi ve Anderlecht'in futbolcusunun ceza sahasına Sor'dan daha önce girdiğine hükmederek maçın tekrar edilmesi kararını verdi.

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